В КБР к сентябрю реконструируют дорогу, связывающую регион с Северной Осетией

НАЛЬЧИК, 11 июля. /ТАСС/. Специалисты реконструируют участок дороги, связывающей Кабардино-Балкарскую Республику (КБР) и Северную Осетию, работы ведутся в рамках нацпроекта, их планируется завершить к сентябрю 2020 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

"Реконструкция автомобильной дороги Дейское - Нижний Курп - граница с РСО "Алания" км 0+000 - км 4+050. Участок, где ведется реконструкция, проходит по территории Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики. Реконструкция дороги проводится в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - рассказали в пресс-службе.

В министерстве подчеркнули, что в настоящее время на указанном участке автомобильной дороги подрядной организацией ведутся работы по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия и обратная засыпка устоев моста. За качеством используемых материалов и технологией производства работ следят представители Минтранса КБР.

О нацпроекте

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое увеличена (до 85%) доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.