{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В КБР к сентябрю реконструируют дорогу, связывающую регион с Северной Осетией

Работы планируется завершить к сентябрю текущего года

НАЛЬЧИК, 11 июля. /ТАСС/. Специалисты реконструируют участок дороги, связывающей Кабардино-Балкарскую Республику (КБР) и Северную Осетию, работы ведутся в рамках нацпроекта, их планируется завершить к сентябрю 2020 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

"Реконструкция автомобильной дороги Дейское - Нижний Курп - граница с РСО "Алания" км 0+000 - км 4+050. Участок, где ведется реконструкция, проходит по территории Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики. Реконструкция дороги проводится в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - рассказали в пресс-службе.

В министерстве подчеркнули, что в настоящее время на указанном участке автомобильной дороги подрядной организацией ведутся работы по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия и обратная засыпка устоев моста. За качеством используемых материалов и технологией производства работ следят представители Минтранса КБР.

О нацпроекте

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое увеличена (до 85%) доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
Власти Камчатки заявили, что дополнительный рейс в Иркутск будет развивать туризм региона
Врио руководителя Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края сообщила, что дополнительный маршрут позволит привлечь на полуостров турпоток из Иркутской области, Бурятии и других соседних субъектов
Читать полностью