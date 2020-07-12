Великобритания вложит около $900 млн в пограничную инфраструктуру в связи с Brexit

ЛОНДОН, 12 июля. /ТАСС/. Великобритания потратит 705 млн фунтов (почти $890 млн) на улучшение инфраструктуры на границах страны в свете приближающегося выхода Соединенного Королевства из единого рынка и таможенного союза ЕС. Об этом говорится в сообщении, распространенном в воскресенье британским правительством.

"1 января 2021 года переходный период с Евросоюзом закончится, и Великобритания покинет единый рынок и таможенный союз вне зависимости от того, какое соглашение Великобритания достигнет с ЕС о будущих торговых отношениях", - отмечается в коммюнике. Уточняется, что 470 млн фунтов ($593,3 млн) из этой суммы пойдут на строительство непосредственно новых объектов пограничной инфраструктуры в британских портах, а 235 млн фунтов ($296,6 млн) - на инвестиции в разработку нового программного обеспечения, на подготовку и трудоустройство полтысячи новых пограничников.

Газета "Санди таймс" сообщила в воскресенье, что эти расходы заложены в рамках подготовки к тому, что сделка с Евросоюзом достигнута не будет. Это означает, что с 1 января будущего года между Великобританией и ЕС появится необходимость в таможенных и пограничных проверках, которых не существовало во время 47-летнего пребывания королевства в составе сообщества.

Великобритания покинула ЕС 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца текущего года, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы. За это время стороны должны согласовать документ о порядке выстраивания будущих отношений. Лондон последовательно заявлял о нежелании продлевать переходный период, несмотря на то, что остающегося до конца года времени может не хватить для завершения переговоров. Обе стороны обвиняют друг друга в нежелании идти на компромисс и говорят о том, что особенного прогресса добиться пока не получается.

12 июня Великобритания официально уведомила Евросоюз, что не будет продлевать переходный период.