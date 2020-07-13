Почти 80 предпринимателей Чукотки перешли за 10 дней на налог для самозанятых

ТАСС, 13 июля. Интерес к новому налоговому режиму для самозанятых, введенному на Чукотке с 1 июля, за 10 дней с момента начала реализации налоговой программы проявили 77 из 1 200 зарегистрированных предпринимателей в округе, рассказал ТАСС начальник отдела инвестиционной политики Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа Александр Лазутин.

"Мы фиксируем повышенный интерес к новому налоговому режиму. Все-таки почти 80 человек для нашего небольшого округа, да еще и в отпускной период, это достаточно много. Пока нет возможности проанализировать направление деятельности предпринимателей, регистрирующихся в качестве самозанятых, но могу предположить, что это очень разные сферы. Новый налоговой режим удобен для многих, поэтому даже по итогам первых 10 дней с момента его введения на Чукотке можно говорить о том, что он будет популярен у предпринимателей полуострова", - сказал Лазутин.

Как пояснил ТАСС индивидуальный предприниматель, работающая в Чукотском АО и уже зарегистрировавшаяся в качестве самозанятой, Елена Антал, новый налоговый режим удобен для тех, кто совмещает предпринимательскую деятельность с другой занятостью. "Я - мастер маникюра, но отучилась для себя и работаю, когда есть силы и желание. Поэтому мне очень удобно, что налог можно платить только тогда, когда я принимаю клиентов, а не круглый год. Удобно и то, что снижены ставки выплат и они фиксированы", - рассказала она.

Владимир Путин во время обращения к россиянам 23 июня сообщил, что все российские регионы смогут с 1 июля 2020 года вводить на своей территории налоговый режим для самозанятых. Новый налоговый режим предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями.