Ульяновские власти предлагают обнулить ставку НДС на услуги по обращению с отходами

УЛЬЯНОВСК, 13 июля. /ТАСС/. Власти Ульяновской области предлагают установить нулевую ставку НДС на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), что позволит снизить тарифы для потребителей. Соответствующие поправки в действующее налоговое законодательство разработаны и в ближайшее время будут направлены в федеральный центр, сообщил в понедельник ТАСС исполнительный директор Ассоциации "Совет муниципальных образований Ульяновской области" Денис Седов.

"Советом региональных, местных властей и сообществ в Ульяновской области разработан проект федерального закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "О внесении изменений в главы 21 и 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации". Он предполагает отмену положений об освобождении от НДС услуги по обращению с ТКО и установление ставки НДС, равной нулю", - сказал собеседник агентства.

Седов пояснил, что в результате администрирование внесения НДС существенно упростится, а эффект от применения предлагаемой меры будет более заметным. "За счет уменьшения расходов на оплату НДС тариф на услуги по обращению с отходами может быть снижен, либо замещен расходами на строительство и модернизацию объектов обращения с ТКО. В отличие от освобождения от налогообложения отдельных операций применение нулевой ставки НДС дает региональному оператору возможность возмещения НДС при строительстве объектов обращения с ТКО, что также положительно влияет на инвестиционную привлекательность отрасли", - уточнил собеседник агентства.

По словам Седова, в июле 2019 года были внесены изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации. "Услуга регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами была освобождена от налога на добавленную стоимость. Вместе с тем указанные изменения не привели к снижению тарифа на услугу по обращению с ТКО", - отметил он.

Собеседник агентства добавил, что в отдельных случаях у региональных операторов возникает обязанность вернуть в федеральный бюджет суммы НДС, ранее правомерно принятой к вычету, в отсутствие источников финансирования. "Это негативно сказывается на их финансовой устойчивости. У юридических лиц - потребителей этой услуги исчезла возможность уменьшения суммы НДС путем зачета, оплаченного в составе тарифа регионального оператора", - сказал Седов.

По его словам, это привело к тому, что НДС сначала уплачивается владельцами объектов обращения с ТКО и другими подрядчиками регионального оператора, а потом повторно уплачивается юридическими лицами - потребителями услуг регионального оператора. "В результате цель снижения тарифной нагрузки на потребителей, которая преследовались при внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в 2019 году, не была достигнута", - уточнил Седов.