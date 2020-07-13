Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 70,63 рубля

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи опустился на 0,13% - до 70,6325 рубля, курс евро вырос на 0,22% - до 80,0525 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

По состоянию на 10:10 мск курс доллара перешел к росту и находился на отметке 70,79 рубля (+0,09%), курс евро - на 80,16 рубля (+0,35%).

Российский фондовый рынок открылся ростом биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи поднялся на 0,16% и достиг 2805,52 пункта, а индекс РТС - на 0,34%, до 1249,86 пункта.

К 10:09 мск индекс Мосбиржи рос на 0,24%, до 2807,65 пункта, РТС находился на уровне 1248,87 пункта (+0,26%).

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в сентябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне дешевела на 0,93% - до $42,84 за баррель. Нефть сорта WTI снижалась на 1,03% и торговалась на уровне $40,34 за баррель.