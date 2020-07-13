В Tele2 ответили на предупреждение ФАС о повышении тарифов

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Повышение цен на услуги связи мобильного оператора Tele2 затронуло только 5% тарифов, по большей части оно составило 6% от среднего чека абонента. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе компании, комментируя намерения ФАС возбудить дело из-за необоснованного повышения тарифов.

Ранее "Коммерсант" со ссылкой на ФАС сообщал, что ведомство не получило в установленный срок от Tele2 информацию об исполнении предупреждения в связи с повышением тарифов на связь во время пандемии. В течение десяти дней с момента истечения срока, установленного для выполнения предупреждения, ФАС имеет право возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства.

По заверениям компании, в настоящее время Tele2 не имеет возможности исполнить предупреждение ФАС в установленный двухнедельный срок, поскольку в соответствии с полученным предупреждением регулятора оператор продолжает сбор дополнительных материалов, подтверждающих увеличение расходов, необходимых для оказания услуг связи.

"Все открытые для подключения и переходов тарифы Tele2 остались неизменными. Незначительные корректировки затронули ряд архивных планов - всего около 5% тарифов, абонентская плата на которых не менялась с 2018 года. Размер пересмотра зависит от конкретного тарифного плана, но на большинстве тарифов он составил 6% от среднего чека абонента и не превысил 50 рублей", - пояснили в компании.

При этом в Tele2 подчеркнули, что стремятся к тесному и конструктивному диалогу с ФАС по вопросу повышения цен на некоторых архивных тарифах и выражают готовность представлять в антимонопольный орган любые документы, которые будут способствовать выработке взаимопонимания по указанному вопросу. "Важно отметить, что одним из ключевых дифференциаторов Tele2 на рынке по-прежнему остается принцип value for money - лучшее соотношение цены и качества", - отметил представитель компании.

В начале июня ФАС выдала Tele2 предупреждение в связи с повышением стоимости услуг связи для более 11 млн абонентов в среднем на 10% в период пандемии, обязав оператора вернуть цены к уровню 12 мая 2020 года в течение 14 календарных дней. По информации ФАС, Tele2 повысил стоимость оказания услуг связи в размере от 20 до 100 руб. к стоимости различных категорий тарифных планов (в среднем на 10%). Учитывая, что операторы связи должны представлять в ФАС информацию об изменениях тарифов с обоснованиями, Tele2 этого не сделал, в связи с чем и получил предписание ведомства.