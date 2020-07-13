Бензин Аи-92 в России с 6 по 10 июля подорожал на 19 копеек

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Средние розничные цены на бензин марки Аи-92 в России с 6 по 10 июля 2020 г. выросли на 19 коп. по сравнению с предыдущей неделей и составили 43,28 руб. за л. Цены на бензин Аи-95 увеличились на 28 коп. - до 46,7 руб. за л, а стоимость дизельного топлива возросла на 6 коп., достигнув 48,15 руб. за л. Об этом свидетельствуют данные Thomson Reuters Kortes.

За отчетный период бензин Аи-92 наиболее всего подорожал в Дальневосточном федеральном округе - на 27 коп., до 47,85 руб. за л. Средние биржевые цены на бензин Аи-92 составили 50 тыс. 617 руб. за т, что на 341 руб. ниже, чем неделей ранее. Средние оптовые цены снизились на 591 руб. - до 50 тыс. 836 руб. за т.

По данным Thomson Reuters Kortes, наиболее заметное повышение цен на бензин Аи-95 зафиксировано в Приволжском федеральном округе - на 34 коп., до 46,25 руб. за л. Средние биржевые цены на бензин Аи-95 составили 58 тыс. 034 руб. за т, что на 385 руб. ниже, чем неделей ранее. Средние оптовые цены опустились на 23 руб. - до 58 тыс. 233 руб. за т.

Стоимость авиационного керосина в аэропортах России за отчетный период выросла на 148 руб. и достигла 44 тыс. 826 руб. за т.

Налоговая система в России устроена таким образом, что цены на бензин и дизель на АЗС остаются стабильными даже в условиях очень низких или высоких цен на нефть. Достигается это за счет значительной доли налогов в стоимости каждого литра топлива, а также работой механизма по сдерживанию цен на нефтепродукты - демпфера.

Суть его работы в том, что при высоких ценах на нефть НПЗ получают компенсацию в виде отрицательного акциза, а при очень низких - наоборот, должны платить государству сверхприбыли.