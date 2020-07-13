Деловой центр китайского города Санья за полгода зарегистрировал 144 новые компании

ХАЙКОУ /Китай/, 13 июля. /ТАСС/. Центральный деловой район города Санья в южной части китайского острова Хайнань с января по июнь включительно зарегистрировал на своей территории 144 компании и принял на рассмотрение заявки еще от около 50 предприятий, намеревающихся заниматься в этой части страны производственной и торговой деятельностью. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По данным издания, девять из коммерческих организаций, начавших функционировать в Санья с начала текущего года, входят в список 500 крупнейших мировых компаний. Согласно предварительным подсчетам, за шесть месяцев инвестиции в основные фонды данного района составили 3,2 млрд юаней (более 457 млн долларов по текущему курсу).

"Это 47,1% от запланированных капиталовложений на 2020 год. Среди организаций, которые начали осуществлять деятельность на территории центрального делового района - Центр по изучению криптовалют Народного банка Китая (центробанк)", - рассказал представитель местной администрации. Как он уточнил, власти Хайнаня стараются привлечь как можно больше инновационных предприятий, которые должны стать одним из ключевых факторов динамичного развития острова.

Деловой центр Санья играет важную роль в формировании на Хайнане зоны и порта свободной торговли. На его территории находятся компании, осуществляющие деятельность в финансовой сфере, специализирующиеся на предоставлении широкого перечня коммерческих услуг, на организации первоклассных международных круизных туров. Площадь застройки в этом районе превышает 5 кв. км.