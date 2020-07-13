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Управляющей компанией года в России признано АО "Сбербанк Управление Активами"

Компания также увеличила активы ЗПИФ, инвестирующих в недвижимость, до 28,8 млрд рублей - в 2018 году этот показатель был на уровне 16,9 млрд рублей, рост в 2019 году по сравнению с 2018-м составил около 70%

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. АО "Сбербанк Управление Активами" ("дочка" Сбербанка) впервые стало победителем национального конкурса "Элита фондового рынка" в номинации "Управляющая компания года", также АО признали лучшим в номинации "Управляющая компания ЗПИФ" (закрытых паевых инвестфондов). Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Сбербанка.

"Сбербанк Управление Активами" победил в номинациях "Управляющая компания года" и "Управляющая компания ЗПИФ" 20-го национального конкурса "Элита фондового рынка". Премия "Управляющая компания года" присуждается "Сбербанк Управление Активами" впервые", - говорится в сообщении.

Конкурс "Элита фондового рынка" проводится саморегулируемой организацией "Национальная ассоциация участников фондового рынка" (НАУФОР). По итогам 2019 года победители определялись в 23 номинациях.

"По итогам 2019 года "Сбербанк Управление Активами" преодолел рубеж в 1 трлн рублей активов под управлением (впервые в истории российского рынка), занял 28,12% рынка открытых паевых инвестфондов (ОПИФ), стал лидером среди управляющих компаний по количеству индивидуальных инвестиционных счетов - 148,2 тыс.", - отмечается в сообщении.

Компания также увеличила активы ЗПИФ, инвестирующих в недвижимость, до 28,8 млрд рублей - в 2018 году этот показатель был на уровне 16,9 млрд рублей, рост в 2019 году по сравнению с 2018-м составил около 70%, добавили в пресс-службе. Кроме того, розничные инвесторы вложили в ЗПИФ, находящиеся под управлением компании, 15 млрд рублей (в 2018 году - 4,3 млрд рублей, за год рост примерно в 3,5 раза).

АО "Сбербанк Управление Активами" - дочерняя компания Сбербанка, управляет активами через паевые инвестиционные фонды, оказывает услуги индивидуального доверительного управления.

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