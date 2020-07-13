Бизнес Чувашии в условиях пандемии заключил контракты на экспорт почти на $1,7 млн

ЧЕБОКСАРЫ, 13 июля. /ТАСС/. Предприниматели Чувашии смогли благодаря Центру экспортной поддержки заключить контракты на экспорт продукции на $1,68 млн за I полугодие 2020 года, несмотря на пандемию. Об этом в понедельник сообщается на официальном портале правительства региона.

"Несмотря на пандемию коронавируса, Центр экспортной поддержки работал в штатном режиме и продолжал оказывать помощь предпринимателям Чувашии, хотя часть услуг пришлось перевести в онлайн-формат <...> Всего за первое полугодие 2020 года при содействии центра 16 субъектов малого и среднего предпринимательства заключили экспортные контракты на общую сумму $1,68 млн", - говорится в сообщении.

В целом, поддержку в продвижении товаров на зарубежные рынки получили 67 предприятий региона. В частности, в апреле удалось провести в онлайн-формате бизнес-миссию с Киргизией. "Для выхода за рубеж чувашских товаропроизводителей центр нашел партнеров для 15 экспортеров, провел индивидуальные маркетинговые исследования иностранных рынков для четырех субъектов МСП, были переведены на иностранные языки презентационные и другие материалы для десяти предпринимателей, а также три сайта", - отмечается в сообщении.

Центр создан в регионе в мае 2011 года для содействия увеличению объемов экспорта продукции предприятиями Чувашской Республики, формирования положительного имиджа региона и повышения его инвестиционной привлекательности. Центр устанавливает деловые контакты между предприятиями Чувашии и иностранными контрагентами и инвесторами, поддерживает внешнеэкономическую деятельность предпринимателей оказанием различного рода консультаций и проведением для них аналитики, организацией различных бизнес-встреч.