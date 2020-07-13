Внешний долг России на 1 июля сократился на 2,89%

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Внешний долг России на 1 июля 2020 года составил $477,229 млрд, что на 2,89%, или на $14,2 млрд ниже показателя на начало 2020 года, следует из материалов ЦБ РФ.

"На динамику показателя повлияли в значительной степени операции банковского сектора по сокращению задолженности перед нерезидентами. Заметным также было влияние переоценки, приведшей к существенному снижению внешней задолженности всех секторов экономики в конце I квартала 2020 года вследствие обесценения российского рубля и последующему постепенному восстановлению уровня долга по мере снижения волатильности на валютном рынке и укрепления российской валюты", - говорится в сообщении регулятора.

По данным ЦБ, внешний долг РФ на 1 января 2020 года составлял $491,418 млрд.