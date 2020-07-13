Титов предложил закрепить механизм факторинга в законе о госзакупках в России

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо в государственно-правовое управление президента РФ, предложив законодательно закрепить в законе о госзакупках механизм факторинга - финансирования под уступку денежного требования. Об этом говорится в письме бизнес-омбудсмена, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

Предложение было сформулировано по итогам рассмотрения Титовым законопроекта "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам упрощения и оптимизации порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд". Эти закупки регулируются Федеральным законом № 44-ФЗ.

"В законопроект предлагается внести возможность использования договора факторинга и таким образом для денежных обязательств по контрактам, заключенным по результатам процедур закупок, снять ограничение на их передачу от поставщика (подрядчика, исполнителя) к третьим лицам", - говорится в письме.

По мнению Титова, это позволит предпринимателям выполнять работы по другим обязательствам, выплачивать долги по кредитам и заработную плату своим работникам.

Бизнес-омбудсмен отметил, что законопроект, несмотря на замечания, предусматривает дальнейшую электронизацию закупочного процесса. "В случае его принятия будет отменен ряд подзаконных нормативно-правовых актов, что упрощает поиск необходимой информации и уменьшает нормативно-правовую базу", - отметил он.