Минвостокразвития и Совфед готовят меры поддержки дальневосточных авиакомпаний

ТАСС, 13 июля. Минвостокразвития России вместе с представителями профильного комитета Совета Федерации готовит решения для преодоления возникших из-за пандемии сложностей у региональных авиакомпаний Дальневосточного федерального округа (ДФО). Об этом в понедельник сообщается на сайте министерства.

"Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики совместно с Комитетом Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера готовит ряд решений по преодолению проблем, возникших у региональных авиакомпаний Дальнего Востока и Арктики вследствие введения ограничительных мер для предупреждения распространения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении по итогам встречи главы Минвостокразвития Александра Козлова и члена указанного комитета Анатолия Широкова. В Минвостокразвития напомнили, что в соответствии с решением правительства авиакомпаниям будет выделено 23,4 млрд рублей на возмещение убытков, связанных с распространением коронавируса.

По информации Широкова, ситуация полностью отработана с руководством девяти дальневосточных и арктических авиакомпаний. "По результатам проделанной работы комитетом подготовлено письмо председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко. Александр Козлов со своей стороны поддержал это обращение и предложил полное содействие в решении обсуждаемого вопроса со стороны Минвостокразвития", - отмечается в сообщении.

В свою очередь, Козлов также подтвердил готовность помочь в отработке всех предложенных сенатором мер помощи региональным авиакомпаниям. "Безусловно, нужно работать совместно. Региональные авиаперевозки на Дальнем Востоке и в Арктике - одна из тем, которой мы уделяем особое внимание", - приводятся в сообщении слова министра.

Как ранее сообщало Минвостокразвития, в мае более 100 организаций, работающих в ДФО, включены в перечень системообразующих и смогут претендовать на господдержку.

По поручению президента правительство РФ разработало комплекс мер по поддержке системообразующих предприятий в условиях коронавируса. Один из ключевых пунктов - льготное кредитование на пополнение оборотных средств. Полученные средства можно использовать на оплату труда, страховых взносов, на аренду и ремонт помещений и оборудования, коммунальные услуги и так далее. Кроме того, пострадавшим компаниям выдаются субсидии на возмещение затрат, предоставляется отсрочка уплаты налогов и авансовых платежей по ним, а также госгарантии для реструктуризации существующих или выдачи новых кредитов и облигационных займов.