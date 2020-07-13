Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли на ожиданиях статистики крупных компаний США

НЬЮ-ЙОРК, 13 июля. /ТАСС/. Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи с открытием торговой сессии в понедельник выросли на ожиданиях статистических данных о деятельности крупных американских компаний, которые должны быть представлены на этой неделе.

Согласно информации, размещенной на сайте торговой площадки, промышленный индекс Dow Jones на открытии торгов вырос на 217,65 пункта (0,83%), до отметки 26 292,95. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 24,74 пункта (0,78%) и оказался на отметке 3 209,78. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 111,87 пункта (1,05%), до 10 729,31.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI оказалась на уровне $40,34 за баррель.

Как отметила в этой связи газета The Wall Street Journal, инвесторы "ожидают данных о том, как пандемия коронавируса сказалась на выручке крупных американских компаний". "Участники рынка испытывают определенный оптимизм, - привела газета мнение эксперта нидерландского банка Rabobank Джейн Фоли. - Второй квартал был тяжелым, но они возлагают надежды на то, что ситуация в третьем квартале изменится к лучшему".