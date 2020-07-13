Законопроект о развитии цифровой экономики разработан в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 13 июля. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) разработали законопроект в области государственной поддержки и развития цифровой экономики для создания комфортной бизнес-среды в сфере IT. Об этом ТАСС сообщил в понедельник министр цифрового развития региона Ислам Ашхотов.

Ранее в понедельник президент России Владимир Путин выступил на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам, призвав активнее действовать в развитии цифровизации экономики страны. По его словам, нужно "запустить мощное цифровое развитие во всех сферах жизни" - в образовании и здравоохранении, в госуслугах и, "что особенно важно - в сфере ЖКХ и городского хозяйства", а также "в продвижении новых бизнес-идей для развития своего дела".

"В целях создания комфортной бизнес-среды IT-сферы министерством цифрового развития КБР подготовлен базовый проект нормативно правового акта, определяющего общие положения в области государственной поддержки и развития цифровой экономики в Кабардино-Балкарской Республике. В настоящее время он актуализируется в соответствии с последними поручениями президента России правительству страны", - сказал Ашхотов.

По его словам, налажена активная работа с крупнейшими IT-предприятиями республики для проработки механизмов оперативного решения возникающих вопросов, таких как имущественная поддержка, льготный налоговый режим. В настоящее время формируется реестр малых предприятий IT-сферы для последующей проработки возможных форм господдержки.

"Для ускорения процесса перехода к цифровой экономике главой КБР Казбеком Коковым принято решение об образовании министерства цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики, формирование штата которого завершено в апреле 2020 года. Несмотря на прошедший короткий промежуток времени, уже начата реализация крупных проектов, таких как создание Центра управления регионом, разработка нового, современного портала правительства КБР, внедрение различных сервисов, предлагаемых крупнейшими игроками на данном рынке, такими как Сбербанк", - уточнил собеседник агентства.

Основными целями национальной программы "Цифровая экономика РФ" являются, в частности, увеличение внутренних затрат РФ на развитие цифровой экономики не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом, создание устойчивости и безопасности инфраструктуры связи в России, увеличение числа специалистов, обладающих определенным набором знаний в цифровой сфере. Кроме того, проект нацелен на использование преимущественно отечественного программного обеспечения госорганами, органами местного самоуправления и организациями.