Путин подписал закон о порядке контроля за операциями с денежными средствами в РФ

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование контроля за операциями с денежными средствами в стране. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно прежним законодательным нормам в этой сфере, любые операции с денежными средствами в РФ подлежали обязательному контролю, однако нормы этого контроля давно не обновлялись. Подписанный закон определяет для каждой организации список операций, подверженных обязательному контролю (ОПОК). По каждой такой операции организация должна предоставлять сведения в Росфинмониторинг. Благодаря этому сократится количество ОПОК для организаций небанковского сектора, считают авторы инициативы.

Закон также предусматривает список исключений для организаций, которым разрешено не предоставлять такие данные. Речь идет о некоторых некоммерческих организациях, госкорпорациях, а также ТСЖ и потребительских кооперативах. Кроме того, информацию о переводе денег некредитными организациями по поручению клиента также разрешается не предоставлять, контролю также не подлежат операции обмена юридическими и физическими лицами банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства. Мониторинг за соблюдением нового режима будет дистанционным, его порядок определит президент РФ.

Кроме того, законом вводится так называемый риск-ориентированный подход, правила и критерии отнесения деятельности организаций к определенному уровню риска будут определять надзорные органы. В части операций, связанных с выполнением гособоронзаказа, закон снижает с 50 млн до 10 млн рублей пороговую сумму операций по второму и последующему зачислению (списанию) денежных средств в рамках операций, связанных с осуществлением расчетов по гособоронзаказу. С 100 тыс. до 200 тыс. рублей увеличивается лимит суммы, при покупке на которую ювелирных изделий из драгметаллов и драгкамней в розницу с использованием персонифицированного электронного средства платежа идентификация клиента не проводится.

Согласно закону, операция с наличными и (или) безналичными денежными средствами в рамках сделки с недвижимым имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма операции равна или превышает 3 млн рублей, в том числе в переводе на иностранную валюту. Это касается и операций по зачислению (либо списанию) денежных средств на счет (вклад) при платежах по договору финансовой аренды (лизинга), если сумма такой операции равна или превышает 600 тыс. рублей, в том числе в переводе на иностранную валюту.

Контролировать будут также почтовые переводы на сумму от 100 тыс. рублей (либо эквивалент этой суммы в иностранной валюте), контроль коснется и операций по возврату неиспользованного остатка денежных средств, внесенных в качестве аванса за услуги связи, если сумма его составляет 100 тыс. рублей и выше (аналогично и эквивалент в иностранной валюте).