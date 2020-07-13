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Love Energy Savings внедрила AI-платформу, которая позволит экономить до $1,1 млрд в год

Облачная платформа использует алгоритмы машинного обучения и искусственного интеллекта для анализа и выбора наиболее выгодных сделок на рынке электроэнергии

ТАСС, 13 июля. Британская компания Love Energy Savings представила цифровую платформу для оптимизации процесса переключения между разными видами электроэнергии в сети на базе искусственного интеллекта. Как сообщило в понедельник издание Energy Live News, новое решение позволит экономить до £875 млн ($1,1 млрд) ежегодно.

"Мы стремимся, чтобы каждый из наших клиентов получил лучшее из возможных предложений от энергопровайдера с учетом возможности использования энергии как из традиционных, так и возобновляемых источников. С помощью новой платформы клиенты смогут сопоставлять предлагаемые тарифы и выбирать оптимальный для себя вариант", - отметил исполнительный директор Love Energy Savings Фил Фостер.

Облачная платформа, разработанная компанией, использует алгоритмы машинного обучения и искусственного интеллекта для анализа и выбора наиболее выгодных сделок на рынке электроэнергии. Для получения актуальной информации пользователь должен ввести только свой домашний индекс, на основе чего система предложит ему подробную информацию о поставщиках и доступных в данный момент предложениях.

Для успешного функционирования новой платформы Love Energy Savings разработала и внедрила эффективную технологию переключения между различными энергопровайдерами, что позволило повысить уровень клиентской конверсии до 39%.

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