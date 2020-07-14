Титов просит Мантурова поддержать производителей аттракционов

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо министру промышленности и торговли Денису Мантурову с просьбой поддержать российских производителей аттракционов и оборудования для развлечений в связи с тем, что 60% представителей отрасли опасаются банкротства из-за ситуации с пандемией коронавируса. Об этом говорится в письме бизнес-омбудсмена, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"В большинстве случаев предприятия - производители аттракционов не могут рассчитывать на получение мер поддержки в связи с принятыми критериями ее оказания. <…> В этой связи направляю данное обращение для проработки профильными департаментами в части возможности поддержки сектора производителей аттракционов", - говорится в письме.

Титов сообщил, что к нему обратились представители отрасли, которые заявили, что из-за ограничений на посещение парков и закрытия аттракционных площадок и торгово-развлекательных центров "практически исчез спрос на аттракционное оборудование". Они считают, что коммерческие организации-потребители аттракционного оборудования в этом году спрос уже не восстановят, в результате чего "примерно 60% предприятий отрасли выжить в ожидании 2021 года при отсутствии каких-либо мер поддержки со стороны государства не смогут".

В этой ситуации, как указали авторы обращения, оказались более 40 предприятий, большинство из которых относятся к категории малого и среднего бизнеса. Авторы просят адресной поддержки госзакупок аттракционов на 1 млрд рублей в этом году.

На сайтах госзакупок, по данным аппарата Титова, много лотов для аттракционов, но ситуация, сложившаяся из-за пандемии коронавируса, вынудит приостановить многие из этих закупок. В то же время адресная финансовая помощь государства на покупки определенных товаров - не общепринятый инструмент поддержки какой-либо отрасли, поэтому в ведении Минпромторга - решить, какой способ стимулирования этой отрасли отечественной промышленности мог бы стать в данном случае спасительным звеном для импортозамещающих производств, считает Титов.