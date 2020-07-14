Власти Камчатки рассчитывают вывести регион в топ-20 инвестиционного рейтинга в 2020 году

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 июля. /ТАСС/. Камчатский край, занявший 27 место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата по итогам опроса, проведенного Агентством стратегических инициатив (АСИ) среди российских предпринимателей, до конца 2020 года должен существенно улучшить свои позиции и войти в топ-20. Такое поручение дал врио главы региона Владимир Солодов, сообщается на сайте правительства региона.

В ходе Восточного экономического форума в 2017 году президент РФ Владимир Путин поставил главам дальневосточных субъектов задачу за три года добиться вхождения своих регионов в первую половину национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Камчатский край еще в 2019 году исполнил данное поручение президента, в том числе благодаря сокращению сроков получения предпринимателями разрешений на строительство.

"Камчатский край стал одним из четырех субъектов ДФО, которые выполнили поручение президента России и вошли в топ-30 рейтинга благоприятного инвестиционного климата. Это хороший результат, который стал возможен благодаря интенсивной работе нашего экономического блока. Но это направление надо усилить. Впереди нас в рейтинге Амурская область, республика Саха (Якутия). Ставлю задачу - войти по итогам 2020 года в топ-20. Считаю, что нам такая задача вполне под силу", - приводятся в сообщении слова врио главы региона.

Отмечается, что подняться в рейтинге субъекту помогли также подключение к электрическим сетям модельных объектов, создание центра "Мой бизнес" и доброжелательная политика по отношению к инвесторам.

АСИ совместно с деловыми объединениями ежегодно готовит Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в российских регионах, который оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. В 2020 году дальневосточные регионы смогли улучшить позиции в инвестиционном рейтинге, подготовленном Агентством.