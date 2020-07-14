СП Siemens и "Силмаша" локализует производство турбины без СПИК 2.0 при наличии заказов

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, совместное предприятие Siemens и "Силовых машин") готово увеличить локализацию производства газовой турбины большой мощности до 100% без заключения специнвестконтракта (СПИК 2.0), но при наличии спроса, сообщил в интервью ТАСС глава СТГТ Нико Петцольд.

"В принципе, мы готовы инвестировать в повышение локализации даже без СПИК 2.0, но для этого нам необходимо понимать, что у нас будут заказы на локализованные турбины. Согласно нашим расчетам, для окупаемости проекта нам необходим заказ на 10-15 газовых турбин на период 10-12 лет", - сказал он.

СТГТ намерено заключить СПИК 2.0, который позволит поставлять турбины предприятиям для реновации электростанций по программе модернизации. Но в августе прошлого года Минпромторг РФ вернул на доработку заявку СТГТ на СПИК по локализации производства газовой турбины большой мощности. В министерстве поясняли, что это связано с изменением механизма специнвестконтракта, согласно которому произошло фактическое смещение вектора от задач преимущественно инвестиционного характера в сторону разработки и трансфера новых технологических компетенций, поясняли в министерстве.

По словам Петцольда, СТГТ в настоящее время изучает требования СПИК 2.0, чтобы окончательно выработать свою позицию в этом вопросе.

"Нам важно получить дополнительные пояснения по этому механизму, более детальную информацию, чтобы обезопасить не только наши инвестиции, но и наших потенциальных поставщиков компонентов. Мы по-прежнему заинтересованы в заключении СПИК 2.0, и если специнвестконтракт будет заключен в этом году, то мы будем придерживаться первоначально озвученных сроков (повышения локализации до 100% - прим. ТАСС) - 2024 год", - отметил глава СТГТ.

В России нет собственной технологии производства газовых турбин большой мощности, но участие в программе модернизации тепловых мощностей предполагает использование только локализованного в стране оборудования. Газовые турбины большой мощности в России в настоящее время производит только СП Siemens и "Силовых машин" - "Сименс технологии газовых турбин", но низкая степень локализации этих машин пока не позволяет им попасть в программу.