Локализация производства газовой турбины СП Siemens и "Силмаша" обойдется в 1,1 млрд руб.

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Полная локализация производства газовой турбины большой мощности с текущих 60% в рамках "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, совместное предприятие Siemens и "Силовых машин") обойдется минимум в 1,1 млрд рублей, сообщил в интервью ТАСС глава СТГТ Нико Петцольд.

"Мы проводили детальный расчет полного объема инвестиций, который необходим для локализации, это включает в себя станки, передачу технологий, обучение, поддержку российских поставщиков. Общая сумма составила не менее 1,1 млрд рублей. Мы уверены в этой цифре, потому что ее расчет производился на нашем опыте создания СП по производству компонентов горячего тракта в Шанхае. Вы видите, что у нас есть накопленный опыт, и мы можем перенести его в Россию", - сказал Петцольд.

Он отметил, что названная сумма не предполагает прямых инвестиций в производство компонентов горячего тракта турбины, который в России локализовать сложнее всего.

"Мы можем их поддержать, предоставив всю необходимую документацию, передав им знания, которые помогут поставщикам оценить размер необходимых инвестиций и разработать план модернизации производств. Мы готовы проводить тренинги, участвовать в подготовке производства, организовать передачу ноу-хау. Наиболее современные производства будут включены в глобальную базу поставщиков "Сименс энергетика", - добавил глава СТГТ.

СТГТ несколько лет назад провел технический аудит компаний, которые способны выполнять литье и машинную обработку лопаток (компоненты горячего тракта). В результате этой работы выяснилось, что со стороны поставщиков необходимы дальнейшие инвестиции в модернизацию их производств и новое оборудование.