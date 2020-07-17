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Пандемия коронавируса нового типа

В Хабаровском крае создадут 600 временных рабочих мест за счет федеральной субсидии

На эти цели региону выделят около 35,5 млн рублей

ТАСС, 17 июля. Государственная поддержка позволит создать 600 временных рабочих мест в Хабаровском крае в условиях вынужденного простоя части предприятий из-за пандемии коронавируса. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба правительства края.

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"В рамках мер по преодолению негативных последствий для экономики, вызванных ограничительными мероприятиями, правительство России выделило более 4 млрд рублей российским регионам на создание временных рабочих мест. Планируется, что Хабаровскому краю на эти цели будет выделено около 35,5 млн рублей из средств Резервного фонда правительства РФ. В краевом комитете по труду и занятости населения посчитали, что господдержка позволит дополнительно создать около 600 временных рабочих мест", - говорится в сообщении.

В регионе также действует аналогичная программа, по которой планируется сохранить занятость около 1 000 человек в пострадавших из-за ограничений отраслях. Субсидии получают не работодатели, а их сотрудники напрямую. Главное условие - работодателю необходимо вернуть их к рабочему процессу. Сделать это можно за счет организации временных рабочих мест.

В настоящее время документы на участие в программе подали 106 работодателей. Заключены договоры между работодателями и центрами занятости населения по 97 заявкам на 952 сотрудника, остальные заявки находятся на рассмотрении. Приступил к работе по заключенным договорам 271 человек.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны и региональным властям совместно с Банком России принять необходимые меры, чтобы рынок труда полностью восстановился к 2021 году после ситуации с пандемией.

Теги
РоссияХабаровский крайПандемия коронавируса нового типа
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