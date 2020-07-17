В Хабаровском крае создадут 600 временных рабочих мест за счет федеральной субсидии

ТАСС, 17 июля. Государственная поддержка позволит создать 600 временных рабочих мест в Хабаровском крае в условиях вынужденного простоя части предприятий из-за пандемии коронавируса. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба правительства края.

"В рамках мер по преодолению негативных последствий для экономики, вызванных ограничительными мероприятиями, правительство России выделило более 4 млрд рублей российским регионам на создание временных рабочих мест. Планируется, что Хабаровскому краю на эти цели будет выделено около 35,5 млн рублей из средств Резервного фонда правительства РФ. В краевом комитете по труду и занятости населения посчитали, что господдержка позволит дополнительно создать около 600 временных рабочих мест", - говорится в сообщении.

В регионе также действует аналогичная программа, по которой планируется сохранить занятость около 1 000 человек в пострадавших из-за ограничений отраслях. Субсидии получают не работодатели, а их сотрудники напрямую. Главное условие - работодателю необходимо вернуть их к рабочему процессу. Сделать это можно за счет организации временных рабочих мест.

В настоящее время документы на участие в программе подали 106 работодателей. Заключены договоры между работодателями и центрами занятости населения по 97 заявкам на 952 сотрудника, остальные заявки находятся на рассмотрении. Приступил к работе по заключенным договорам 271 человек.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны и региональным властям совместно с Банком России принять необходимые меры, чтобы рынок труда полностью восстановился к 2021 году после ситуации с пандемией.