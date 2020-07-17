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Геленджик и Красноярск с августа свяжет прямой авиарейс

Рейсы станут выполняться со 2 августа по воскресеньям

КРАСНОДАР, 17 июля. /ТАСС/. Авиакомпания Nordstar впервые запускает прямые рейсы между Геленджиком и Красноярском. Они будут выполняться по воскресеньям, сообщили в пресс-службе аэропорта Геленджик журналистам в пятницу.

"Со 2 августа 2020 года авиакомпания Nordstar впервые приступит к выполнению прямых перелетов по маршруту Красноярск - Геленджик - Красноярск. Рейсы будут выполняться каждое воскресенье", - говорится в сообщении.

Уточняется, что время в пути составит шесть часов, рейсы будут осуществляться самолетами Boeing 737-800 вместимостью до 180 человек. Данное направление будет работать до начала октября.

"В этом сезоне маршрутная сеть аэропорта пополнилась новыми региональными направлениями. Благодаря нашим совместным усилиям с перевозчиками теперь в Геленджик можно без пересадок прилететь из Тюмени, Нижнекамска, Красноярска, Казани, Сургута и Уфы. Расширение маршрутной сети и приход новых авиаперевозчиков не только позволяют сократить время в пути и подобрать оптимальный маршрут, но и удешевить стоимость билетов", - приводит пресс-служба слова генерального директора аэропорта Геленджик Ивана Таранченко.

Краснодарский край является основным курортным регионом РФ, турпоток в 2019 году составил порядка 17,3 млн отдыхающих. Геленджик - один из популярных курортов региона.

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РоссияКраснодарский крайКрасноярский край
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