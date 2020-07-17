Музыканты и продюсеры обсудят проблемы индустрии на площадке Creative Global Talks

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Музыканты и продюсеры России, Белоруссии, Казахстана и Армении обсудят 23 июля проблемы музыкальной индустрии в посткоронавирусное время в ходе интернет-дискуссии "Композиторы онлайн", которая станет второй в серии Creative Global Talks, организованной Евразийской конфедерации обществ правообладателей (ЕАКОП). Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ЕАКОП.

"Двадцать третьего июля с 12:00 на онлайн-площадке Zoom пройдет второй онлайн-выпуск серии Creative Global Talks "Композиторы онлайн". Эксперты в сфере интеллектуальной собственности и представители креативных индустрий обсудят, как в новых реалиях наиболее эффективно продвигать музыку в цифровой среде, какие возможности взаимодействия авторов с цифровыми площадками появляются в ряде стран Евразийского региона", - сообщили организаторы.

Во время трансляции слушатели смогут задать спикерам вопросы, уточнили в пресс-службе. Трансляция будет доступна также на Youtube.

Одной из ключевых тем дискуссии станет продвижение музыки в цифровой среде, взаимодействие авторов с цифровыми площадками в странах ЕАКОП, среди которых ряд государств СНГ, Китай и Турция. Эксперты обсудят возможности международной коллаборации авторов в цифровой среде, законодательство и правоприменительную практику в сфере авторского права в цифровом пространстве России, а также опыт и инициативы ЕС и США в этой области.

Еще одной темой станут современные модели музыкальной дистрибуции. Эксперты расскажут о плюсах и минусах монополизации этого рынка.

Модераторами дискуссии выступят заместитель генерального секретаря ЕАКОП, член комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Ирина Яковлева и главный редактор коммуникационного холдинга InterMedia Евгений Сафронов, сообщили организаторы.

Старые бизнес-модели не работают

Как отмечает Сафронов, тема цифровых площадок стала актуальной в связи с ограничениями, связанным с коронавирусом, когда во всем мире прежние бизнес-модели перестали работать, и доходы сократились.

"В поисках выхода композиторы и исполнители с надеждой обратились к цифровой сфере, которая ранее генерировала мизерную часть дохода. Но выяснилось, что в цифровом мире свои законы, не особо учитывающие интересы создателей музыки", - отметил он.

Бизнес, связанный с физическим взаимодействием с потребителем, особенно сильно пострадал от ограничений, связанных с пандемией, отмечают в пресс-службе ЕАКОП. Так, по некоторым подсчетам, креативные индустрии потеряли до 150 млрд рублей за время пандемии, сообщает пресс-служба.

"Падение доходов в творческих отраслях стало глобальной проблемой, и многие страны пошли на беспрецедентные меры поддержки креативных секторов экономики. Например, в конце марта Германия направила 500 млн евро в качестве безвозмездной помощи самозанятым художникам, ремесленникам, артистам и музыкантам", - говорится в сообщении.

Что касается России, то, как подчеркивают в пресс-службе, государство принимает комплексные меры поддержки творческих отраслей - в частности, сфера культуры и организации досуга и развлечений включена в перечень наиболее пострадавших от пандемии, что дает возможность организациям и индивидуальным предпринимателям в сфере креативной индустрии рассчитывать на отсрочки по уплате налогов и аренды. На эти цели уже выделено более 80 млрд рублей, рассказали в пресс-службе.

Не все музыканты получили поддержку

В сообщении отмечается, что, тем не менее, представители многих профессий, относящихся к креативным индустриям, не могут получить господдержку.

"Многие специальности остались за бортом подобных инициатив. Так как официально "композитор" не включен в реестр профессий, то авторы, не состоящие в штате конкретных организаций, оказались лишены прав на соцобеспечение. Только в Союзе композиторов России на данный момент состоит больше тысячи человек - практически все из них потеряли свои основные источники дохода из-за запрета на публичные мероприятия", - сообщила пресс-служба.

Для профессионального сообщества сейчас важно обсудить проблемы индустрии, связанные с пандемией, и найти оптимальные способы их решения, в том числе с учетом опыта других стран, отмечают в пресс-службе.

"Мы впервые столкнулись с такими трудностями, причем не только материальными, но и моральными. Сейчас музыкальным деятелям - особенно молодым, чьи произведения малоизвестны и не исполняются по радио или телевидению, - очень сложно, потому что даже контент, который можно создать на самоизоляции, практически невозможно реализовать", - цитируют в сообщении гендиректора Российского музыкального союза, композитора Александра Клевицкого.

По его словам, зарплата (либо гонорар) композиторов зависит в основном от публичного исполнения их произведений, однако сейчас концертные залы не работают, и организации коллективного управления правами (ОКУП) не могут в полной степени собирать роялти.

Дискуссия в рамках Creative Global Talks станет попыткой найти выход из сложившейся ситуации, заявляют организаторы.

"Такие встречи необходимы для того, чтобы очертить круг проблем, выявить самые значимые из них, понять, что надо сделать для их решения. Наша дискуссия необходима, чтобы инициировать работу и поставить конкретные задачи", - цитирует пресс-служба заслуженного работника культуры РФ, гендиректора Российского государственного телерадиоцентра Ирину Герасимову.

Спикеры Creative Global Talks

Как сообщают организаторы, дискуссия соберет музыкальных деятелей и композиторов России, Армении, Казахстана, Белоруссии, а также представителей цифровых площадок.

Помимо Клевицкого и Герасимовой, спикерами Creative Global Talks выступят советский и российский композитор, актер Иван Бурляев, композитор и дирижер, президент авторского совета "Армавтор" (Армения) Ерванд Ерзнкян, глава Казахстанского авторского общества, председатель Союза композиторов Казахстана Балнур Кыдырбек, белорусский композитор и продюсер Евгений Олейник, управляющий партнер Semenov&Pevzner Роман Лукьянов, директор по развитию ООО "Национальный цифровой агрегатор" Александр Боровков, председатель Евразийского совета композиторов и музыкальных деятелей Андрей Батурин.