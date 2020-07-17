"Руссоль" увеличит выпуск йодированной соли в случае принятия закона Минздрава

ОРЕНБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Крупнейший производитель соли в России, компания "Руссоль", намерен в срок до года увеличить производство фасованной соли с максимально сбалансированным содержанием йодата калия до 1 500 тонн в сутки в случае одобрения разработанного Минздравом России соответствующего законопроекта. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе компании.

Минздрав для профилактики йододефицитных заболеваний разработал законопроект, согласно которому в стране планируется всеобщее йодирование пищевой поваренной соли и применение ее в продуктах. Президент Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, главный внештатный специалист эндокринолог Минздрава РФ Иван Дедов 14 июля попросил президента России Владимира Путина обратить внимание на разработанный Минздравом документ "О профилактике заболеваний, вызванных дефицитом йода".

"ООО "Руссоль", крупнейший производитель соли в России, объединяющий три мощнейших месторождения соли в стране - Илецкое, Баскунчакское и Усолье-Сибирское, - способен в короткие сроки масштабировать опыт производства йодированной соли и обеспечить потребности россиян в жизненно важном продукте. Уже сегодня "Руссоль" использует четыре собственные запатентованные установки йодирования соли на месторождениях и имеет две современных европейских линии на заводах в Новомосковске и Усолье-Сибирском. В случае принятия законопроекта мощности "Руссоли" позволят сразу выйти на производство до 1 500 тонн в сутки фасованной соли с максимально сбалансированным содержанием йодата калия", - сказано в сообщении компании.

По данным производителя, ООО "Руссоль" потребуется максимум от шести месяцев до года для полного перехода для работы в новых условиях. Обогащать йодом намерены всю выпускаемую пищевую соль. В компании отмечают, что значительно дороже от этого соль не станет.

"Наши собственные разработки позволили создать производство полного цикла йодированной соли и сделать продукт полезным и доступным по цене. Экономические расчеты показали, что переход на стопроцентное йодирование соли не вызовет ощутимого удорожания продукта", - приводит пресс-служба слова директора ООО "Руссоль" Сергея Черного.

Йодат калия вместо неустойчивого йодида

Руководитель отметил, что эффективность соли с содержанием йода в борьбе с нехваткой этого элемента научно доказана еще в советские времена. Современные технологии использования йодата калия вместо прежнего неустойчивого йодида для обогащения соли позволили создать продукт с большим периодом хранения. При этом он сохраняет свои полезные свойства даже при термообработке.

"Мы как производители поддерживаем законодательную инициативу Минздрава. Йод сегодня, например, просто жизненно необходим жителям одного из самых рисковых регионов - Оренбургской области, где расположен головной офис нашей компании и Илецкое месторождение. Покрытие йододефицита в России за счет производства йодированной соли - путь к здоровой нации", - считает Черный.

По данным Минздрава, в России йодированную соль в пищу употребляют менее 30% жителей. Ежегодно в специализированной эндокринологической помощи нуждаются более 1,5 млн взрослых и 650 тысяч детей с заболеваниями щитовидной железы.