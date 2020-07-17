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ЦБ в рамках мер по снижению волатильности на рынке продал валюту на 5,7 млрд рублей

Объем валюты, проданной ЦБ с расчетами 15 июля, составлял 5,8 млрд рублей

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Банк России в рамках упреждающих мер снижения волатильности продал на внутреннем рынке валюту с расчетами 16 июля на сумму 5,7 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Объем валюты, проданной ЦБ РФ с расчетами 15 июля, составлял 5,8 млрд рублей.

С 10 марта 2020 года ЦБ проводит упреждающую продажу валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.

За этот период ЦБ продал на внутреннем рынке 1 трлн 11,7 млрд рублей.

Такие операции ЦБ будет осуществлять до начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.

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