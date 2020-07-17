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Китай вводит антидемпинговые меры в отношении импорта пропанола из США

По данным Министерства коммерции КНР, импорт осуществлялся по заниженным ценам

ПЕКИН, 17 июля. /ТАСС/. Власти Китая объявили о принятии временных антидемпинговых мер в отношении импортируемого из США пропанола. Как говорится в опубликованном в пятницу заявлении Министерства коммерции КНР, меры вступят в силу с 18 июля.

"Согласно предварительному расследованию, импорт произведенного в США пропанола на рынок КНР осуществлялся по заниженным ценам, в результате чего был нанесен значительный ущерб отрасли в Китае. В этой связи было принято решение о введении временных антидемпинговых мер на этот вид товара", - говорится в заявлении ведомства.

Сообщается, что размер пошлин составит от 254,4% до 267,4% и будет определяться для каждой конкретной фирмы в соответствии с демпинговой маржой производителя.

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