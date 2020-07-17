Верховный суд Британии огласит решение по делу о долге Украины перед РФ не раньше сентября

ЛОНДОН, 17 июля. /ТАСС/. Верховный суд Великобритании не раньше сентября этого года огласит свое решение по делу о долге Украины перед РФ, которое было рассмотрено в декабре прошлого года. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе суда.

"Едва ли решение будет оглашено раньше, чем в сентябре, так как в конце июля суд уходил на летние каникулы. Точная дата пока не определена", - говорится в сообщении, полученном ТАСС.

В 2013 году Россия купила украинские евробонды на $3 млрд за счет средств Фонда национального благосостояния. Украина должна была погасить бумаги в конце 2015 года, однако новое правительство страны отказалось возвращать долг. На данный момент, по данным Минфина РФ, сумма требований России к Украине с учетом начисленных процентов, достигла $4,5 млрд.

В 2016 году Россия подала иск в Высокий суд Лондона, который обязал Украину выплатить $3 млрд в счет погашения еврооблигаций плюс проценты. Киев это решение обжаловал. Апелляционный суд Англии отклонил три из четырех доводов Украины, на основании которых она отказывается платить, однако постановил провести отдельный судебный процесс по одному из аргументов, согласно которому Украина выпустила евробонды под давлением РФ.

В конце 2018 года обе стороны подали апелляции в Верховный суд Великобритании. Россия оспаривала решение об отдельном рассмотрении довода о давлении, а Украина - отказ в рассмотрении остальных своих аргументов. Слушания проходили в Лондоне с 9 по 12 декабря 2019 года.

России для победы необходимо, чтобы суд отказал украинской стороне в разбирательстве по доводу о давлении и подтвердил, что остальные ее аргументы не могут быть рассмотрены.