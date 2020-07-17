Власти Мурманской области и "Газпром недра" подписали соглашение о развитии Заполярья

МУРМАНСК, 17 июля. /ТАСС/. Правительство Мурманской области и ООО "Газпром недра" подписали долгосрочное соглашение о сотрудничестве по комплексному развитию Заполярья. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба правительства Мурманской области.

"Сегодня правительство Мурманской области и ООО "Газпром недра" заключили долгосрочное соглашение о сотрудничестве, направленное на комплексное развитие Кольского Заполярья. <…> Партнерское соглашение предусматривает реализацию совместных социальных проектов и программ, связанных с развитием экономического, научного, культурного и кадрового потенциала Мурманской области, а также содействие ООО "Газпром недра" модернизации региональной инфраструктуры и созданию новых рабочих мест", - отмечается в сообщении.

Подписи под документом поставили губернатор Андрей Чибис и генеральный директор компании Всеволод Черепанов. Глава региона отметил, что с компанией сложились давние результативные отношения, реализован ряд важных для региона социальных проектов. "Новое соглашение направлено на развитие инфраструктуры и создание рабочих мест. Как и раньше, большое внимание будет уделено благотворительным и социальным проектам", - приводятся в сообщении слова Чибиса.

Компания "Газпром недра", в свою очередь, ждет от властей подкрепленных соглашением благоприятных условий для реализации своих проектов и обеспечения их квалифицированными кадрами. По словам Черепанова, одним из стратегических направлений деятельности компании в области геологоразведки является проведение исследований российского шельфа, в том числе шельфа арктических морей.

Компания "Газпром недра" создана в 2019 году в результате интеграции производственных активов ООО "Газпром георесурс" и ООО "Газпром геологоразведка". Ранее между правительством Мурманской области и ООО "Газпром геологоразведка" было заключено соглашение о сотрудничестве, в рамках которого реализован ряд проектов: разработка мастер-плана развития Териберки, проведение мобильного фестиваля региональной кухни "Гастрономическая карта России", открытие туристского информационного центра и закупка оборудования для областного специализированного Дома ребенка.