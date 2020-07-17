{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

S&P подтвердило рейтинг РФ на уровне ВВВ- со "стабильным" прогнозом

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг РФ на уровне ВВВ- со "стабильным" прогнозом. Об этом говорится в сообщении агентства.

"Снижение цен на нефть, сокращение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ и негативные последствия пандемии COVID-19 приведут к снижению российской экономики на 4,8% в 2020 году. Однако сильная политическая основа, включая гибкий обменный курс, а также уровень внешнего и внутреннего баланса, должны позволить экономике справиться с этими потрясениями".

Теги
Россия
Боррель заявил, что ЕС выступает против санкций США в отношении "Северного потока - 2"
Они противоречат международным нормам, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности
Читать полностью