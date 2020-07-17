S&P подтвердило рейтинг РФ на уровне ВВВ- со "стабильным" прогнозом

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг РФ на уровне ВВВ- со "стабильным" прогнозом. Об этом говорится в сообщении агентства.

"Снижение цен на нефть, сокращение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ и негативные последствия пандемии COVID-19 приведут к снижению российской экономики на 4,8% в 2020 году. Однако сильная политическая основа, включая гибкий обменный курс, а также уровень внешнего и внутреннего баланса, должны позволить экономике справиться с этими потрясениями".