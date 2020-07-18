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Германия выделит бедным странам кредитов на €3 млрд в рамках программы МВФ

Министр финансов ФРГ Олаф Шольц указал, что Берлин посылает "сильный сигнал о солидарности"

БЕРЛИН, 18 июля. /ТАСС/. Германия предоставит дополнительно €3 млрд в форме долгосрочных кредитов бедным странам в рамках программы Международного валютного фонда (МВФ) по преодолению последствий кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом сообщил в субботу министр финансов ФРГ Олаф Шольц во время видеоконференции с участием коллег из стран Группы двадцати (G20).

"Все мы - в Германии, Европе и во всем мире - столкнулись с серьезными вызовами в связи с коронавирусом", - приводит его слова пресс-служба финансового ведомства ФРГ. "Германия берет на себя ответственность в международном сообществе" и посылает "сильный сигнал о солидарности", подчеркнул Шольц.

По данным Минфина ФРГ, в 2020-2021 годы Германия предоставит в общей сложности €8,7 млрд бедным странам для преодоления экономических последствий пандемии.

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