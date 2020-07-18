МВФ призывает изучить возможность продления моратория на обслуживание долга бедных стран

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева считает необходимым рассмотреть возможность продления действия моратория на выплату задолженности беднейшими странами. Об этом она заявила в субботу по итогам видеоконференции министров финансов и управляющих центробанками стран "Большой двадцатки".

"Мы должны объединиться, чтобы помочь беднейшим и наиболее уязвимым экономикам, особенно тем, которые борются с большими долгами и зависят от сильно пострадавших [в результате экономических последствий пандемии] секторов экономики. Инициатива G20 о приостановке выплат по задолженности достойна похвалы, и я надеюсь, что будет рассмотрен вопрос о ее продлении", - приводит слова Георгиевой пресс-служба фонда.

Кроме этого, она заявила о необходимости "заполнить пробелы в структуре международной задолженности и подумать о более всеобъемлющем облегчении долгого бремени для многих стран". "Мы готовы поддержать эти усилия", - подчеркнула Георгиева.

Группа двадцати наиболее развитых стран планеты приняла в середине апреля решение приостановить до конца 2020 года выплаты по задолженности беднейших стран, которые столкнулись с серьезными финансовыми трудностями в результате вызванного пандемией оттока капиталов и падения налоговых поступлений. Эта инициатива была поддержана 22 странами Парижского клуба кредиторов, а также целым рядом крупных стран, в частности Китаем, Индией, ЮАР, Саудовской Аравией. По положению на конец июня 18 слаборазвитых стран получили возможность воспользоваться рассрочкой - сумма сэкономленных таким образом средств составила $1,3 млрд. Всего запросы на мораторий по задолженности подали в Парижский клуб 32 государства.