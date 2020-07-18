Министры финансов G20 рассмотрят продление моратория на выплату долга беднейших стран

ТАСС, 18 июля. Группа двадцати (G20) во второй половине текущего года рассмотрит возможность продления моратория на обслуживание долга беднейших стран мира. Об этом сообщается в совместном заявлении по итогам видеоконференции министров финансов и управляющих центробанками государств "Большой двадцатки".

"Мы рассмотрим возможное продление инициативы по приостановлению обслуживания долга во второй половине 2020 года с учетом развития ситуации с пандемией коронавируса и выводов, сделанных в отчете Международного валютного фонда и Всемирного банка о потребности в ликвидных средствах стран, подпадающих под действие (инициативы - прим. ТАСС), который будет опубликован перед нашей встречей в октябре 2020 года", - говорится в документе. Отмечается, что запросы на участие в программе заморозки долговых обязательств подали 42 государства, всего в нынешнем году будет отложена выплата задолженностей в размере $5,3 млрд.

Группа двадцати наиболее развитых стран планеты приняла в середине апреля решение приостановить до конца 2020 года выплаты по задолженности беднейших стран, которые столкнулись с серьезными финансовыми трудностями в результате вызванного пандемией оттока капиталов и падения налоговых поступлений. Эта инициатива была поддержана 22 странами Парижского клуба кредиторов, а также целым рядом крупных стран, в частности Китаем, Индией, ЮАР, Саудовской Аравией. По положению на конец июня 18 слаборазвитых стран получили возможность воспользоваться рассрочкой, сумма сэкономленных таким образом средств составила $1,3 млрд.