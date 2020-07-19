Владелец TikTok прервал переговоры о создании штаб-квартиры в Британии

ТАСС, 19 июля. Китайская компания ByteDance, которой принадлежит приложение TikTok, приняла решение приостановить переговоры с британскими властями о создании глобальной штаб-квартиры социальной сети в Великобритании. Как в воскресенье со ссылкой на источник передает газета The Sunday Times, появление головного офиса могло бы обеспечить создание порядка 3 тыс. рабочих мест.

По сведениям издания, китайская корпорация на протяжении нескольких месяцев вела переговоры с департаментом международной торговли Великобритании и представителями премьерской канцелярии на Даунинг-стрит, 10. Как отмечает источник газеты, ByteDance приостановила дальнейшее обсуждение из-за "более широкого геополитического контекста".

По информации неназванного лица, компания рассматривает возможность возрождения планов относительно создания штаб-квартиры в Соединенном Королевстве в случае улучшения отношений между КНР и западными странами. Источник газеты при этом отметил, что переговоры прошли конструктивно. Однако, по его словам, решения в ближайшее время не ожидается.

В TikTok при этом заявили о готовности инвестировать в создание своей инфраструктуры в Великобритании. "Мы по-прежнему привержены [идее] инвестировать в Лондон и [хотим] вдохновлять на созидание и приносить радость нашим пользователям по всему миру благодаря нашим продуктам и платформам", - приводит The Sunday Times слова представителя соцсети.

Приложение TikTok позволяет пользователям публиковать короткие видеоролики в одноименной социальной сети. Оно было разработано китайской компанией ByteDance и запущено в КНР в 2016 году под названием Douyin. На международном рынке приложение под общеизвестным названием было представлено в 2017 году и стало доступно для операционных систем iOS и Android. Согласно последним оценкам, число пользователей TikTok в мире превышает 700 млн человек, соцсетью пользуются жители примерно 150 стран.