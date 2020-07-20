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В Иране заявили, что ни одна страна в мире не готова к сотрудничеству в нефтегазовой сфере

Министр нефти страны Бижан Намдар Зангане объяснил это санкциями США

ТЕГЕРАН, 20 июля. /ТАСС/. Ни одна страна в мире в настоящий момент не готова к сотрудничеству с Ираном в нефтегазовой сфере из-за санкций США. Об этом заявил в понедельник министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.

"Ни одна страна не готова подписывать с нами договоры", - приводит его словам агентство Shana. Министр уточнил, что в нефтегазовой области "Иран готов к сотрудничеству с любой страной, кроме Израиля".

5 ноября 2018 года США возобновили санкции в отношении Ирана в полном объеме. Под них попали экспортные поставки иранской нефти, а также более 700 банков, компаний и физических лиц. Это произошло после выхода Вашингтона 8 мая 2018 года из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, в связи с чем будущее ядерной сделки оказалось под вопросом.

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