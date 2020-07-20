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Аукцион РЕПО на год, проведенный 20 июля, признан несостоявшимся

Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Аукцион РЕПО на срок один год, проведенный 20 июля, признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок, говорится в сообщении ЦБ РФ.

"Аукцион прямого РЕПО на срок 364 дней, проведенный 20 июля 2020 года с 10:45 до 11:15 мск, не состоялся в связи с отсутствием заявок", - сообщил регулятор.

14 мая Банк России сообщил, что с конца месяца начнет проводить долгосрочные аукционы РЕПО на сроки один месяц и один год. Операции направлены на уменьшение дисбалансов в срочности активов и пассивов кредитных организаций, создав банкам дополнительные стимулы к реструктуризации текущих ссуд и выдаче новых долгосрочных кредитов, пояснили в ЦБ.

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