Аукцион РЕПО на год, проведенный 20 июля, признан несостоявшимся

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Аукцион РЕПО на срок один год, проведенный 20 июля, признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок, говорится в сообщении ЦБ РФ.

"Аукцион прямого РЕПО на срок 364 дней, проведенный 20 июля 2020 года с 10:45 до 11:15 мск, не состоялся в связи с отсутствием заявок", - сообщил регулятор.

14 мая Банк России сообщил, что с конца месяца начнет проводить долгосрочные аукционы РЕПО на сроки один месяц и один год. Операции направлены на уменьшение дисбалансов в срочности активов и пассивов кредитных организаций, создав банкам дополнительные стимулы к реструктуризации текущих ссуд и выдаче новых долгосрочных кредитов, пояснили в ЦБ.