Сотрудникам соцучреждений выплатили 6,5 млрд рублей за работу в пандемию

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Сотрудникам социальных учреждений - домов-интернатов для пожилых людей, инвалидов - за работу в период пандемии было перечислено порядка 231 тыс. выплат. Их общая сумма составила 6,5 млрд рублей, об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда РФ.

"За работу в период пандемии работникам социальных учреждений выплачено свыше 231 тыс. выплат на общую сумму в 6,5 млрд рублей. Выплаты назначаются соцработникам, которые работали в учреждении во время пандемии. Обязательным условием получения этих средств является работа в 14-дневной смене", - рассказали в министерстве.

В ведомстве напомнили, что врачи в таких соцучреждениях дополнительно получают по 40 тыс. рублей за каждую такую смену, а если во время смены врачи оказывали помощь гражданам, заразившимся коронавирусной инфекцией, то доплата составляет 60 тыс. рублей за смену.

"Соцработники, педагоги и средний медперсонал дополнительно получают по 25 тыс. рублей за смену, если во время смены эти сотрудники помогали гражданам, заразившимся коронавирусной инфекции, то доплата будет увеличена до 35 тыс. рублей. Младший медперсонал получает по 15 тыс. рублей за смену и 20 тыс. рублей соответственно, а технический персонал - по 10 тыс. рублей и 15 тыс. рублей соответственно", - добавили в Минтруде.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 14,5 млн человек, более 606 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 777 486 случаев заражения, выздоровели 553 602 человека, умерли 12 427. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.