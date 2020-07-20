Объем сомнительных операций по гособоронзаказу в 2019 году упал в три раза

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Объем сомнительных операций по государственному оборонному заказу (ГОЗ) в 2019 году упал в три раза, сообщается в годовом отчете Росфинмониторинга.

"Результаты, достигнутые в рамках действующей системы контроля ГОЗ, в целом свидетельствуют о декриминализации сектора и повышении прозрачности расчетов, а именно - почти в 1,5 раза сократилось количество участников кооперации, совершающих сомнительные операции, а сумма совершаемых ими таких операций уменьшилась более чем в три раза", - указано в документе.

Также в прошедшем году более чем на 30% сократилось количество исполнителей гособоронзаказа с признаками фиктивности.

Вместе с тем по выявленным фактам нарушений законодательства в сфере ГОЗ возбуждено 107 уголовных дел, ущерб по которым составил более 13,5 млрд рублей. Сохранены бюджетные средства в размере 2,8 млрд рублей. При этом общая сумма средств, возвращенных по материалам Росфинмониторинга, составила 5,4 млрд рублей, говорится отчете ведомства.