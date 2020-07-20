"Россети" и "Хевел" за год электрифицируют 19 удаленных поселений Забайкалья

ТАСС, 20 июля. Компании "Россети Сибирь" и "Хевел" по контракту с правительством Забайкальского края построят к середине 2021 года автономные гибридные электрические установки (АГЭУ) в 19 населенных пунктах региона, которые не имеют централизованного энергоснабжения. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе компании "Россети Сибирь".

Более 20 населенных пунктов в Забайкальском крае не имеют централизованного энергоснабжения. Ранее краевые власти заявляли о планах к 2020 году решить эту проблему за счет строительства объектов солнечно-дизельной генерации.

"Строительство будет вестись в 2020-2021 годах в 19 населенных пунктах Забайкальского края. Завершить его планируется в I полугодии 2021 года. Стоимость проекта, включающего сами АГЭУ и необходимые к ним сети, - около 600 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, проект будет реализован в семи поселениях Тунгокоченского и в трех - Тунгиро-Олекминского районов. Также будут электрифицированы по два населенных пункта Сретенского и Газимуро-Заводского районов и по одному муниципалитету в Красночикойском, Хилокском, Каларском, Кыринском, Петровск-Забайкальском районах. Финансирует проект правительство Забайкальского края.

По словам генерального директора "Россети Сибирь" Павла Акилина, гибридные установки обеспечивают стабильное энергоснабжение круглый год и благодаря солнечной генерации экономят дизельное топливо. Так, АГЭУ, установленная в 2017 году в селе Менза Забайкальского края, сэкономила на сегодняшний день более 500 тонн топлива стоимостью около 30 млн рублей.