Уровень безработицы в Гонконге поднялся до максимума за 15 лет

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 20 июля. /ТАСС/. Уровень безработицы в Гонконге из-за последствий пандемии коронавирусной инфекции поднялся до 6,2% в июне. Об этом в понедельник сообщил департамент переписи и статистики местного правительства.

Согласно информации департамента, "это стало самым высоким показателем за последние 15 с лишним лет". Ведомство уточнило, что по сравнению с маем данный показатель поднялся на 0,3 процентных пункта.

Экономическая ситуация в Гонконге начала ухудшаться еще с лета 2019 года, когда город охватили массовые антиправительственные волнения против законопроекта об экстрадиции. До того момента уровень безработицы не превышал 2,8%.

В рамках программы помощи бизнесу в условиях пандемии власти Гонконга обещали создать 30 тыс. рабочих мест в ближайшие два года и наполовину субсидировать выплаты зарплат для порядка 1,5 млн сотрудников, занятых в наиболее пострадавших от кризиса отраслях.

Основу экономики этого специального административного района Китая составляет сектор услуг, который дает 93% объема валового внутреннего продукта (ВВП).