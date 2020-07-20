Управляющие компании Чувашии раскритиковали за отказ работать с фондом реформирования ЖКХ

ЧЕБОКСАРЫ, 20 июля. /ТАСС/. Врио главы Чувашии Олег Николаев раскритиковал управляющие компании республики за нежелание ремонтировать дома по специальной программе, позволяющей компенсировать затраты на капитальный ремонт за счет фонда реформирования ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба правительства Чувашии.

"В случае правильной подачи документов по программе можно компенсировать до 80% затраченных средств. Получается, что жители могли бы заплатить всего 20% от стоимости капремонта многоквартирных домов", - цитирует пресс-служба слова Николаева.

Он отметил, что программа работает с 2018 года, но Чувашия ни разу не подавала заявку на участие в ней. В связи с этим врио главы республики поручил проработать максимальное количество и сроки подачи заявок, а также проинформировать о такой возможности всех жителей, чтобы они смогли требовать от своих компаний участия в этой программе.

"Программа работает с 2018 года, а мы первую заявку будем подавать только сейчас. Спрашивается, куда смотрели и органы государственной власти, и сами управляющие компании? На мой взгляд, это полное нежелание использовать имеющие возможности", - добавил врио главы Чувашии.