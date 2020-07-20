Власти Тульской области выделили 300 млн рублей на поддержку МСП в период пандемии

ТУЛА, 20 июля. /ТАСС/. Правительство Тульской области ввело новый пакет мер поддержки предприятий малого и среднего предпринимательства (МСП), понесших финансовые потери в период пандемии коронавируса. Компании могут получить, в частности, льготные займы на зарплату работникам и пополнения оборотных средств, общая сумма на обеспечение мер поддержку превысит 300 млн рублей, сообщил в понедельник на брифинге министр экономического развития региона Марчел Кептэнарь.

"Распоряжением правительства Тульской области утвержден четвертый пакет поддержки. В соответствии с данным распоряжением расширен перечень сфер экономической деятельности наиболее пострадавших в результате коронавирусной инфекции, с 37 до 42. <...> Общий объем поддержки по четвертому пакету мер - более 300 млн рублей", - сказал Кептэнарь.

По его словам, в новом пакете мер предусмотрено предоставление субсидий социально ориентированным предприятиям МСП, льготные займы под 0,1% на выплату заработной платы работникам и займы под 3-5% годовых на пополнение оборотных средств промышленным компаниям, а также цикл обучающих семинаров для туристических агентств. "Очень важно, что меры поддержки также предусмотрены для загородных оздоровительных организаций, входящих в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления в Тульской области. Запланировано возмещение затрат на выплату заработной платы в размере минимального размера оплату труда (МРОТ) на одного работника с учетом страховых взносов в государственные бюджетные фонды и затрат на оплату услуг ЖКХ и электроэнергии", - отметил министр.

Кептэнарь добавил, что властям районов области рекомендовано рассмотреть возможность предоставить льготы по налогу на имущество владельцам торговых центров, при том условии, что они снизят стоимость аренды для предпринимателей не менее чем на 50%.

Ранее сообщалось, что меры поддержки наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики начали вводить в Тульской области с апреля 2020 года. Около 900 компаний региона получили льготное и беспроцентное кредитование на восстановление деятельности и выплату зарплат на сумму 1,7 млрд рублей. Кредитными каникулами воспользовались более 500 бизнесменов на сумму 3 млрд рублей. Субсидию на зарплату получили 11 тыс. компаний МСП, 19 тыс. предпринимателей освобождены от уплаты на налогов за второй квартал.