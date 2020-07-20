ФАС возбудила дело против Simple из-за рекламы доставки алкоголя

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении компании Simple в связи с недостоверной рекламой алкоголя. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Московское УФАС России возбудило в отношении ООО "Компания "Симпл" дело по признакам нарушения законодательства РФ о рекламе", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в ФАС, антимонопольный орган рассмотрел заявления граждан по факту нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе со стороны магазина SimpleWine, в частности в отношении продажи алкогольной продукции дистанционным способом. По информации заявителей, на их личные адреса электронной почты посредством email-сообщений поступала реклама с предложением приобрести алкогольную продукцию "не выходя из дома", что подразумевает осуществление покупки дистанционным способом.

При этом, как напомнили в ФАС, розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания дистанционным способом законодательно запрещена. "Московское УФАС России установило, что данная реклама распространялась в интересах ООО "Компания "Симпл". Несмотря на достаточные доказательства онлайн-продажи спиртного, компания факт осуществления магазинами "SimpleWine" дистанционной продажи алкоголя отрицает", - подчеркнули в ведомстве.

Группа Simple - импортер, дистрибьютор и ретейлер, развивающий собственную сеть винотек SimpleWine. В портфеле компании - более 5000 вин из 42 стран, а также бренды спиртных напитков, минеральной воды и натуральных соков, профессионального стекла и аксессуаров. В группу компаний также входят онлайн-витрина SimpleWine, винные рестораны Grand Cru и SimpleWine & Kitchen, издательство Simple Wine News и школа вина "Энотрия".