Мантуров: спрос на газомоторную технику нуждается в субсидиях в 5 млрд рублей в год

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Потребность в субсидировании продаж транспорта на газе оценивается минимум в 5 млрд рублей ежегодно в ближайшие три года, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

По его словам, в этом году заложенный объем бюджетных ассигнований на стимулирование спроса на газомоторную технику составляет 3,3 млрд рублей.

"Всего за 2014-2019 годы с помощью этих мер поддержки было просубсидировано приобретение регионами порядка 17,5 тыс. единиц газомоторной техники, в том числе 8 тыс. автобусов, более 5 тыс. единиц жилищно-коммунальной техники и более 4 тыс. легковых автомобилей. Объем предоставленных субсидий за эти годы составил порядка 22 млрд рублей", - приводит пресс-служба министерства слова Мантурова.

В понедельник Мантуров провел с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым совещание по вопросу перевода транспорта города на газомоторное топливо.

"Сейчас мы совместно с правительством Санкт-Петербурга и ООО "Газпром газомоторное топливо" договорились о реализации проекта, в рамках которого Минпромторг в своей части осуществляет субсидирование газомоторной техники, поставляемой российскими производителями, Петербург - обеспечивает закупки по согласованному графику с 2021 года по 2023 год и совместно с "Газпромом" создают газозаправочную инфраструктуру, обеспечивающую экономическую эффективность работы газомоторного общественного транспорта", - сказал министр. По его словам, от реализации программы выигрывают все - и город, который получает экологичный и экономичный общественный транспорт, и производители техники, и "Газпром".