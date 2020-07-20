WSJ: Китай может ввести санкции против Nokia и Ericsson

ТАСС, 20 июля. Власти КНР рассматривают возможность введения ограничительных мер в отношении европейских телекоммуникационных компаний Nokia и Ericsson в случае, если страны - члены Европейского союза вслед за США и Великобританией начнут препятствовать использованию оборудования китайской Huawei для создания беспроводных сетей 5G. Об этом в понедельник сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

По их сведениям, Министерство коммерции Китая обсуждает введение экспортных ограничений для финской Nokia и шведской Ericsson, что повлечет за собой препятствия в отправке за рубеж их продукции, произведенной на территории КНР. Другой собеседник издания уточнил, что указанные меры будут применены лишь в случае худшего сценария развития событий, при котором европейские страны запретят использование оборудования китайских поставщиков для создания 5G.

14 июля британское правительство объявило, что намерено отказаться от оборудования Huawei в национальной инфраструктуре связи. С 31 декабря британские операторы не смогут приобретать продукцию 5G данного производителя, а к 2027 году она будет заменена аналогами других предприятий. Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин пообещала, что Пекин будет твердо защищать интересы своих национальных компаний.

Президент США Дональд Трамп неоднократно предупреждал руководство Великобритании о том, что сотрудничество королевства с Huawei якобы угрожает национальной безопасности. Американская сторона указывала и на то, что использование оборудования китайской корпорации в британской инфраструктуре связи может затруднить обмен информацией по линии разведывательного альянса Five Eyes.