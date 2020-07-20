Рынок акций США открылся незначительными колебаниями основных фондовых индексов

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи в понедельник на открытии торгов менялись незначительно.

Согласно информации, размещенной на сайте торговой площадки, промышленный индекс Dow Jones упал на 10,00 пунктов (-0,01%), до 26 510,00 пунктов. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 0,07 пункта (+0,00%), до отметки 3 224,80. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 27,43 пункта (+0,26%), до 10 530,62 пункта.

Августовские фьючерсы на нефть марки WTI торгуются на уровне $40,34 за баррель.

Как отметила, комментируя открытие сессии, газета The Wall Street Journal, "инвесторы учитывают то, что неопределенность по поводу перспектив восстановления экономики усиливается в условиях роста числа случаев заражения коронавирусом, а на пути принятия новых мер по стимулированию экономики возникают препятствия".

"Нельзя ожидать, что в условиях роста числа выявленных случаев заражения коронавирусом экономическая активность будет восстанавливаться, - приводит газета мнение руководителя департамента стратегии компании Principal Global Investors Симы Шах. - Мы оказались на таком этапе, когда введение более жестких санитарных мер в отдельном регионе США будет рассматриваться как позитивный признак, поскольку это будет указывать на то, что власти принимают серьезные меры по борьбе с распространением коронавируса".

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 3,77 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 140,5 тыс. человек, в том числе 32 495 в штате Нью-Йорк, 15 706 в Нью-Джерси, 8 431 в Массачусетсе, 7 715 в Калифорнии.