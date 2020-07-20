Бизнес в Хабаровском крае ждет от нового главы запуска прорывных проектов

ХАБАРОВСК, 20 июля. /ТАСС/. Предприниматели в Хабаровском крае ждут от нового главы региона Михаила Дегтярева запуска прорывных проектов развития территории, более активного участия в федеральных программах и стратегии создания условий для малого и среднего бизнеса. Об этом сообщили опрошенные ТАСС эксперты.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста главы Хабаровского края в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

"Ключевым на данным момент является выстраивание диалога между властью и бизнесом. Регион, как минимум, очень сильно просел в части инвестиционной привлекательности согласно рейтингу АСИ. Это нужно исправлять", - сказал исполнительный директор Союза резидентов ТОР, совладелец группы компаний "Да! Девелопмент", учредитель индустриального парка "Авангард" Денис Грось.

Он добавил, что краю необходим запуск новых прорывных проектов, таких, например, как развитие острова Большой Уссурийский, планы по которому обсуждаются уже много лет. Важно обратить внимание и на работу по привлечению дополнительного федерального финансирования в регион через более активное участие в национальных проектах. "Регион сейчас не участвует во многих федеральных программах, не используя в полной мере потенциал этих источников", - отметил в беседе с ТАСС председатель регионального отделения "Опора России" Сергей Мазунин.

По его словам, в крае также необходимо создать и реализовать стратегию развития малого и среднего бизнеса. "Дальний Восток и Хабаровский край, в частности, это пока больше про крупные инфраструктурные и ресурсные проекты и меньше внимания уделяется малому и среднему бизнесу, работу которого в сфере образования, медицины, отдыха, культуры, возведения жилья люди ощущают напрямую", - сказал Мазунин.

Уполномоченный по правам предпринимателей в Хабаровском крае Олег Герасимов заявил, что предприниматели ждут от нового главы стабилизации политической обстановки. "Проходящие в регионе митинги [в поддержку арестованного главы региона Сергея Фургала] способствуют росту заболеваемости коронавирусной инфекцией, власти могут вернуть снимавшиеся ранее ограничения, закрыть предприятия, заново ввести режим самоизоляции, что снова ударит по бизнесу", - сказал Герасимов.

О деле Фургала

Губернатор Хабаровского края Фургал был задержан в Хабаровске и этапирован в Москву 9 июля. Ему было предъявлено обвинение в организации убийств и покушении на убийство. Вину Фургал не признал. Басманный суд арестовал его до 9 сентября. Как сообщала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Фургал, по версии следствия, причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Защита обжаловала постановление суда об аресте, однако апелляционная инстанция признала решение законным.