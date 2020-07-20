Комитет Госдумы одобрил законопроект о налоговом маневре в IT-отрасли

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о налоговом маневре в IT-отрасли. Законопроект был инициирован правительством РФ.

Для данной отрасли предлагается установить ставку по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, на уровне 3%, а ставку по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в региональные бюджеты, - обнулить. Право на применение пониженной ставки по налогу на прибыль организаций предлагается предоставить организациям, которые работают в области информационных технологий и которые имеют право применять пониженные тарифы по страховым взносам. При реализации льготных условий предлагается не учитывать доходы от предоставления прав на использование программам для электронных вычислительных машин и баз данных, если такие права связаны с распространением рекламной информации в интернете.

Кроме того, для IT-компаний, начиная с 2021 года и на бессрочный период, устанавливаются пониженные тарифы страховых взносов - 7,6%. Также предусмотрено снижение ставки по налогу на прибыль организаций и совокупного тарифа страховых взносов для организаций, проектирующих и разрабатывающих изделия электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции: предлагается установить налоговую ставку по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, на уровне 3%, при этом ставку по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в региональные бюджеты - обнулить. На бессрочный период устанавливаются пониженные тарифы страховых взносов в совокупном размере 7,6%.

Право на применение пониженной ставки по налогу на прибыль организаций и пониженного совокупного тарифа страховых взносов будет действовать для организаций, включенных в реестр организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) по проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции, вести который будет Минпромторг. Также обязательными условиями для применения указанных преференций станут условие о численности работников организации (не менее 7 человек) и о доле доходов от реализации услуг (работ) по проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции по итогам отчетного (налогового, расчетного) периода, составляющей в сумме всех доходов организации за отчетный (налоговый, расчетный) период (не менее 90%).

Одновременно исключаются из операций, не подлежащих налогообложению НДС, операции по реализации исключительных прав на программы для электронных вычислительных машин, базы данных, не включенные в реестр российского программного обеспечения, а также прав на использование соответствующих результатов интеллектуальной деятельности на основании лицензионного договора. Кроме того, освобождение от налогообложения НДС предлагается не распространять на операции по передаче прав на использование программам для электронных вычислительных машин и баз данных, если такие права связаны с распространением рекламной информации в интернете.

Законопроектом также предусмотрено, что физлица, находившиеся на территории РФ в 2020 году от 90 до 182 дней включительно, получают право признать себя российскими налоговыми резидентами в 2020 году на основании подаваемого в налоговые органы заявления. Заявление подается в произвольной форме вместе с налоговой декларацией по налогу на доходы физических лиц.

Госдума рассмотрит законопроект в первом чтении 21 июля. Как подчеркнул глава комитета Андрей Макаров, планируется, что все три чтения пройдут до конца весенней сессии.