В ТК "Садовод" заявили, что заранее уведомили арендаторов об окончании льготного периода

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Торговый комплекс "Садовод" предоставил своим арендаторам 80-процентную скидку на период действия режима повышенной готовности, связанного с пандемией коронавируса, и предупредил их заранее о возвращении к прежним арендным ставкам. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ТК "Садовод".

В понедельник арендаторы "Садовода" устроили массовый сход из-за роста арендной платы.

"Арендаторов заранее уведомили о возвращении к прежним арендным ставкам, учитывая, что они вернулись к прежним объемам пользования торговыми и складскими помещениями", - рассказали в пресс-службе.

В администрации уточнили, что 80-процентная скидка, введенная на период действия режима повышенной готовности, действовала для арендаторов и спустя два месяца после возобновления работы "Садовода".

"Мы помогли арендаторам пережить кризис и самоизоляцию. Даже сегодня мы идем на компромисс, входим в ситуацию, рассматриваем запросы арендаторов в индивидуальном порядке", - приводит пресс-служба слова генерального директора ТК "Садовод" Владислава Новикова.

ТК "Садовод" расположен на 14-м км МКАД. Многофункциональный торговый комплекс основан в 1997 году, он принадлежит компании "Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева. Его площадь составляет 250 тыс. кв. м.