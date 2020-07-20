Банки России с середины марта реструктуризировали кредиты физлицам на 665,9 млрд рублей

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Российские банки в период с 15 марта по 15 июля провели реструктуризацию кредитов населения на общую сумму 665,9 млрд рублей. Об этом говорится в материалах Банка России.

"Реструктуризация задолженности физических лиц <...> За период с 20 марта по 15 июля банками была проведена реструктуризация кредитных договоров на общую сумму 665,9 млрд рублей", - отмечается в материалах.

При этом всего в банки поступило более 2,4 млн обращений об изменении условий кредитного договора. На 15 июля банки рассмотрели более 96% обращений. По данным регулятора, доля одобренных требований составила 61,6% от рассмотренных. Таким образом, было удовлетворено более 1,4 млн заявлений о реструктуризации кредитов, отказано - по 892,9 тысячам заявлений.

Также за все время банки получили 26,6 тыс. обращений об ипотечных каникулах, из них 50% из рассмотренных заявок были одобрены. Причинами отказов в основном были непризнание нахождения заявителя в трудной жизненной ситуации и превышение максимального размера кредита, уточнили в ЦБ. Сейчас на рассмотрении у банков находится еще 8,2 тыс. заявлений.

Реструктуризация задолженности юрлиц и МСП

Количество реструктуризированных кредитов юридических лиц (кроме субъектов МСП) превысило 2,8 тыс., а объем составил более 3,5 трлн рублей, или 11% от совокупного портфеля системно значимых банков.

Объем ссудной задолженности по реструктурированным кредитам МСП на 15 июля составил 694,3 млрд рублей (на 30 июня эта цифра составляла 666,1 млрд рублей). Объем ссудной задолженности, в среднем приходящейся на один реструктурированный кредит, составил 8,2 млн рублей, уточнили в ЦБ.